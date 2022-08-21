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    Gontie Junior Diomande - статистика

    #45 | Полузащитник
    Имя Gontie Junior Diomande
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рид 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.09.2022 Был в запасе ЛАСК (Линц) 1:1 Рид (Рид)
    27.08.2022 85' -90' Хартберг (Хартберг) 2:0 Рид (Рид)
    21.08.2022 89' -90' Рид (Рид) 1:2 Тироль (Ваттенс)
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