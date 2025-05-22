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Keelan Lebon
Статистика
Keelan Lebon - статистика
Завершил карьеру
#95 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2024/2025
Азербайджан. Премьер-лига 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Казахстан. Премьер-лига 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Афины Каллитея
12
2
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
1' - 74'
Греция. Суперлига, 9 тур
Волос
0 : 2
18.05.2025
Афины Каллитея
1' - 74'
Греция. Суперлига, 8 тур
Афины Каллитея
1 : 1
14.05.2025
Пансерраикос
1' - 90'
10'
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
4 : 1
10.05.2025
Афины Каллитея
1' - 76'
Греция. Суперлига, 6 тур
Афины Каллитея
0 : 0
05.05.2025
Панетоликос
63' - 90'
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
0 : 1
28.04.2025
Афины Каллитея
1' - 75'
Греция. Суперлига, 4 тур
Афины Каллитея
0 : 3
23.04.2025
Левадиакос
1' - 62'
Греция. Суперлига, 3 тур
Пансерраикос
3 : 1
12.04.2025
Афины Каллитея
73' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАС Ламия
0 : 2
05.04.2025
Афины Каллитея
73' - 90'
78'
Греция. Суперлига, 1 тур
Афины Каллитея
1 : 1
29.03.2025
Волос
81' - 90'
90'
Греция. Суперлига, 26 тур
Афины Каллитея
2 : 1
09.03.2025
ПАОК
65' - 90'
Греция. Суперлига, 25 тур
Пансерраикос
2 : 1
01.03.2025
Афины Каллитея
76' - 90'
Греция. Суперлига, 24 тур
Афины Каллитея
1 : 3
22.02.2025
ОФИ
62' - 90'
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