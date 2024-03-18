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Дмитрий Зинович
Статистика
Дмитрий Зинович - статистика
Завершил карьеру
19 мая 1989 (37), Муром
#38 | Полузащитник
192 см
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна 2024
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2024
Россия. Кубок 2023/2024
Россия. ПФЛ. Зона Запад 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2015/2016
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Молодежное первенство 2010
Россия. Премьер-Лига 2010
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Россия. Премьер-лига 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Муром
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Ротор
1 : 1
18.03.2024
Муром
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Муром
1 : 1
10.03.2024
Краснодар-2
87' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Металлург Л
0 : 0
03.03.2024
Муром
Был в запасе
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