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    Дмитрий Зинович - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Васильевич
    Фамилия Зинович
    Команда Муром
    Состав Основной
    Родной город Муром
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 мая 1989 (33 года)
    Рост 192
    Вес 79
    Статистика по турнирам
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