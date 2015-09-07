Дмитрий Зинович - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Зинович
|Команда
|Муром
|Состав
|Основной
|Родной город
|Муром
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 мая 1989 (33 года)
|Рост
|192
|Вес
|79
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Зинович
|Команда
|Муром
|Состав
|Основной
|Родной город
|Муром
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 мая 1989 (33 года)
|Рост
|192
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|12
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|Энергомаш (Белгород)
|1:1
|Зенит (Пенза)
|01.11.2015
|1' -84'
|Зенит (Пенза)
|0:0
|Тамбов (Тамбов)
|25.10.2015
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Зенит (Пенза)
|39'
|18.10.2015
|1' -90'
|Зенит (Пенза)
|1:2
|Рязань (Рязань)
|88'
|11.10.2015
|57' -90'
|Локомотив (Лиски)
|3:0
|Зенит (Пенза)
|04.10.2015
|84' -90'
|Зенит (Пенза)
|2:1
|Металлург Л (Липецк)
|90'
|27.09.2015
|55' -90'
|Арсенал-2 (Тула)
|0:2
|Зенит (Пенза)
|21.09.2015
|1' -88'
|Зенит (Пенза)
|0:0
|Динамо Бр (Брянск)
|14.09.2015
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|1:1
|Зенит (Пенза)
|07.09.2015
|1' -90'
|Зенит (Пенза)
|0:1
|Калуга (Калуга)
|58'
|31.08.2015
|1' -90'
|Авангард (Курск)
|2:3
|Зенит (Пенза)
|24.08.2015
|69' -90'
|Зенит (Пенза)
|1:0
|Чертаново (Москва)