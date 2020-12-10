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Козмин Моци
Статистика
Козмин Моци - статистика
Завершил карьеру
3 декабря 1984 (41), Решица
#27 | Защитник
183 см | 76 кг
Румыния
Статистика
Публикации
Статистика по турнирам
Лига Европы 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Лига чемпионов 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лудогорец
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Лудогорец
1 : 3
10.12.2020
ЛАСК
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Антверпен
3 : 1
03.12.2020
Лудогорец
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Тоттенхэм
4 : 0
26.11.2020
Лудогорец
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Лудогорец
1 : 3
05.11.2020
Тоттенхэм
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
ЛАСК
4 : 3
29.10.2020
Лудогорец
1' - 90'
10'
Лига Европы, 1 тур
Лудогорец
1 : 2
22.10.2020
Антверпен
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Динамо-Брест
0 : 2
01.10.2020
Лудогорец
1' - 90'
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