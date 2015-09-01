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    Алексей Абрамов - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Алексей
    Отчество Геннадьевич
    Фамилия Абрамов
    Команда Черноморец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 января 1988 (35 лет)
    Рост 174
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 16 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 83' -90' Динамо (Ставрополь) 0:2 Черноморец (Новороссийск)
    01.11.2015 73' -90' Черноморец (Новороссийск) 4:0 МИТОС (Новочеркасск)
    25.10.2015 78' -90' Спартак-Нальчик (Нальчик) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    18.10.2015 46' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 Алания (Владикавказ)
    04.10.2015 1' -90' Терек-2 (Грозный) 1:1 Черноморец (Новороссийск)
    75'
    28.09.2015 71' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 Афипс (Афипский)
    21.09.2015 1' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 5:0 Черноморец (Новороссийск)
    13.09.2015 1' -90' Астрахань (Астрахань) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    07.09.2015 1' -90' Биолог-Новокубанск (Новокубанск) 0:1 Черноморец (Новороссийск)
    01.09.2015 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:2 СКА (Ростов-на-Дону)
    25.08.2015 80' -90' Ангушт (Назрань) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    18.08.2015 82' -90' Черноморец (Новороссийск) 3:2 Динамо (Ставрополь)
    11.08.2015 1' -46' МИТОС (Новочеркасск) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    04.08.2015 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:2 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    28.07.2015 1' -71' Алания (Владикавказ) 0:3 Черноморец (Новороссийск)
    20.07.2015 1' -81' Дружба (Майкоп) 0:3 Черноморец (Новороссийск)
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