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    Pa Omar Jobe - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Pa Omar Jobe
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Неман 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 Был в запасе Неман (Гродно) 1:1 Витебск (Витебск)
    30.10.2022 Был в запасе Неман (Гродно) 3:0 Гомель (Гомель)
    09.10.2022 Был в запасе Неман (Гродно) 2:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    02.10.2022 76' -90' Арсенал (Дзержинск) 1:1 Неман (Гродно)
    18.09.2022 Был в запасе Неман (Гродно) 1:1 Минск (Минск)
    11.09.2022 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 2:1 Неман (Гродно)
    04.09.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 2:2 Неман (Гродно)
    27.08.2022 Был в запасе Неман (Гродно) 1:0 Ислочь (Минский район)
    12.08.2022 Был в запасе Неман (Гродно) 1:0 Слуцк (Слуцк)
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