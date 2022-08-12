|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Неман
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|1:1
|Витебск (Витебск)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|2:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|02.10.2022
|76' -90'
|Арсенал (Дзержинск)
|1:1
|Неман (Гродно)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|1:1
|Минск (Минск)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:1
|Неман (Гродно)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|12.08.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)