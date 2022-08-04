Фабиан Серраренс - статистика
#44 | Нападающий
|Имя
|Фабиан
|Фамилия
|Серраренс
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|188
|Имя
|Фабиан
|Фамилия
|Серраренс
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХИК
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|3:0
|ХИК (Хельсинки)
|27.10.2022
|Был в запасе
|ХИК (Хельсинки)
|1:2
|Рома (Рим)
|06.10.2022
|Был в запасе
|ХИК (Хельсинки)
|1:1
|Лудогорец (Разград)
|25.08.2022
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:1
|ХИК (Хельсинки)
|18.08.2022
|Был в запасе
|ХИК (Хельсинки)
|1:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|11.08.2022
|Был в запасе
|ХИК (Хельсинки)
|1:0
|Марибор (Марибор)
|04.08.2022
|87' -90'
|Марибор (Марибор)
|0:2
|ХИК (Хельсинки)