Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Фабиан Серраренс - статистика

    #44 | Нападающий
    Имя Фабиан
    Фамилия Серраренс
    Команда ХИК
    Состав Основной
    Родной город Амстердам
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 февраля 1991 (32 года)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ХИК 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 Был в запасе Бетис (Севилья) 3:0 ХИК (Хельсинки)
    27.10.2022 Был в запасе ХИК (Хельсинки) 1:2 Рома (Рим)
    06.10.2022 Был в запасе ХИК (Хельсинки) 1:1 Лудогорец (Разград)
    25.08.2022 Был в запасе Силькеборг (Силькеборг) 1:1 ХИК (Хельсинки)
    18.08.2022 Был в запасе ХИК (Хельсинки) 1:0 Силькеборг (Силькеборг)
    11.08.2022 Был в запасе ХИК (Хельсинки) 1:0 Марибор (Марибор)
    04.08.2022 87' -90' Марибор (Марибор) 0:2 ХИК (Хельсинки)
    • Читайте нас: 