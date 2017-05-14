Статистика по турнирам

Россия. ФНЛ 2016/2017 Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2015/2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. ФНЛ 2015/2016 Россия. ФНЛ 2013/2014 Marbella Cup 2012 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Молодежное первенство 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Молодежное первенство 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Россия. ФНЛ 2011/2012 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Первый дивизион 2010 Россия. Первый дивизион 2009 Россия. Первый дивизион 2008