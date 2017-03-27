|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тамбов
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2017
|84' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:1
|Тамбов (Тамбов)
|10.05.2017
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|3:0
|Тосно (Тосно)
|29.04.2017
|86' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|17.04.2017
|80' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|3:0
|Волгарь (Астрахань)
|12.04.2017
|74' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|3:3
|Тамбов (Тамбов)
|07.04.2017
|60' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|0:1
|Балтика (Калининград)
|01.04.2017
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|3:0
|Тамбов (Тамбов)
|27.03.2017
|80' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|90'