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Испания. Сегунда
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Тенерифе
Roko Jureskin
Статистика
Roko Jureskin - статистика
Тенерифе
#3 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 7 тур
Тенерифе
1 : 1
26.09.2026
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 6 тур
Кастельон
5 : 0
19.09.2026
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 5 тур
Тенерифе
2 : 0
13.09.2026
Леганес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 1
05.09.2026
Тенерифе
Был в запасе
Статистика по турнирам
Лига конференций 2025/2026
Лига Европы 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Словакия. Найк Лига 2024/2025
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак Тр
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Спартак Тр
4 : 3
14.08.2025
Университатя
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Университатя
3 : 0
07.08.2025
Спартак Тр
88' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Спартак Тр
5 : 1
31.07.2025
Хибернианс
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Хибернианс
1 : 2
24.07.2025
Спартак Тр
90' - 90'
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