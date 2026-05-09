Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Claudio Kammerknecht - статистика

Вальдхоф Мангейм
#15 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Дрезден
13
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
2 : 1
09.05.2026
Динамо Дрезден
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Нюрнберг
0 : 2
11.04.2026
Динамо Дрезден
78' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Хольштайн
2 : 1
20.12.2025
Динамо Дрезден
74' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Динамо Дрезден
2 : 3
12.12.2025
Айнтрахт
67' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Кайзерслаутерн
3 : 1
06.12.2025
Динамо Дрезден
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
30.11.2025
Фортуна
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
1 : 2
21.11.2025
Динамо Дрезден
85' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Динамо Дрезден
1 : 2
07.11.2025
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 0
01.11.2025
Динамо Дрезден
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Динамо Дрезден
1 : 2
25.10.2025
Падерборн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Пройссен
2 : 2
18.10.2025
Динамо Дрезден
83' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Динамо Дрезден
3 : 3
04.10.2025
Карлсруэ
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Дармштадт
2 : 0
26.09.2025
Динамо Дрезден
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Динамо Дрезден
2 : 2
21.09.2025
Ганновер-96
70' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Эльверсберг
2 : 2
14.09.2025
Динамо Дрезден
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Динамо Дрезден
0 : 1
31.08.2025
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Арминия
1 : 2
24.08.2025
Динамо Дрезден
71' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Динамо Дрезден
1 : 2
09.08.2025
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Гройтер Фюрт
3 : 2
03.08.2025
Динамо Дрезден
1' - 90'
74'
Главные новости
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
1
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
3
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
2
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
2
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+