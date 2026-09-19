Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Эрхан Эрентюрк - статистика

Чорум
30 мая 1995 (31), Измир
#18 | Вратарь
190 см
Турция
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Чорум
1 : 2
19.09.2026
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Самсунспор
1 : 5
12.09.2026
Чорум
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Чорум
3 : 0
06.09.2026
Эюпспор
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Генчлербирлиги
7
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Трабзонспор
0 : 3
17.05.2026
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Генчлербирлиги
3 : 2
09.05.2026
Касымпаша
Был в запасе
18'
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
26.04.2026
Коджаэлиспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
1 : 2
18.04.2026
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 0
11.04.2026
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Генчлербирлиги
0 : 2
04.04.2026
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Коньяспор
1 : 0
19.03.2026
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Генчлербирлиги
0 : 2
15.03.2026
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Аланьяспор
0 : 0
09.03.2026
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Генчлербирлиги
0 : 0
01.03.2026
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Эюпспор
1 : 0
21.02.2026
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
14.02.2026
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Фенербахче
3 : 1
09.02.2026
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Генчлербирлиги
2 : 1
01.02.2026
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Антальяспор
2 : 1
25.01.2026
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Генчлербирлиги
1 : 1
18.01.2026
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Генчлербирлиги
4 : 3
22.12.2025
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Касымпаша
0 : 0
12.12.2025
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Генчлербирлиги
3 : 0
07.12.2025
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Коджаэлиспор
1 : 0
28.11.2025
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Галатасарай
3 : 2
22.11.2025
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
2 : 1
07.11.2025
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 0
01.11.2025
Генчлербирлиги
1' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
1 : 2
26.10.2025
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
1 : 2
18.10.2025
Генчлербирлиги
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
04.10.2025
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
1 : 1
28.09.2025
Генчлербирлиги
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
20.09.2025
Эюпспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Ризеспор
1 : 0
15.09.2025
Генчлербирлиги
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Генчлербирлиги
1 : 3
31.08.2025
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.08.2025
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Самсунспор
2 : 1
09.08.2025
Генчлербирлиги
Был в запасе
Главные новости
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
1
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
2
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
2
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
1
Названа причина завершения карьеры 38-летнего Дзюбы
Вчера, 22:56
«Пошли на беспрецедентный шаг»: в ЦСКА объяснили обмен Дивеева на Гонду
Вчера, 22:51
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+