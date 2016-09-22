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    Александр Яркин - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Александр
    Отчество Владиславович
    Фамилия Яркин
    Команда Чита
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 декабря 1986 (36 лет)
    Рост 181
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чита 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.09.2016 89' -90' Чита (Чита) 0:1 Рубин (Казань)
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