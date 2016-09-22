Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2016/2017 Россия. Второй дивизион. Зона Восток 2015/2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. ФНЛ 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Россия. ФНЛ 2012/2013 Россия. ФНЛ 2011/2012 Россия. Первый дивизион 2010 Россия. Кубок 2008/2009 Россия. Первый дивизион 2008 Россия. Премьер-лига 2006