Александр Яркин - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Отчество
|Владиславович
|Фамилия
|Яркин
|Команда
|Чита
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|181
|Вес
|78
|Имя
|Александр
|Отчество
|Владиславович
|Фамилия
|Яркин
|Команда
|Чита
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|181
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чита
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2016
|89' -90'
|Чита (Чита)
|0:1
|Рубин (Казань)