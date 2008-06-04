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    Андрей Цаплин - статистика

    Имя Андрей
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Цаплин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 января 1977 (46 лет)
    Рост 186
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА-Хабаровск 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.06.2008 1' -90' Звезда (Иркутск) 1:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
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