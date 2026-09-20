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Бельгия. Про-Лига
Команды
Беверен
Шейк Конде
Статистика
€ 700 тыс
Шейк Конде - статистика
Беверен
26 июля 2000 (26), Конакри
#44 | Полузащитник
184 см
Гвинея
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беверен
2 : 0
12.09.2026
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Беверен
3 : 0
06.09.2026
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2026/2027
Австрия. Бундеслига 2025/2026
Италия. Серия А 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Швейцария. Суперлига 2024/2025
Швейцария. Суперлига 2023/2024
Лига Европы 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Швейцария. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Беверен
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беверен
2 : 0
12.09.2026
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Беверен
3 : 0
06.09.2026
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Генк
4 : 0
28.08.2026
Беверен
46' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Зюлте-Варегем
4 : 0
22.08.2026
Беверен
46' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Беверен
1 : 0
16.08.2026
Андерлехт
60' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Антверпен
2 : 1
09.08.2026
Беверен
80' - 90'
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