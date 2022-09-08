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    Шейк Конде - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Шейк
    Фамилия Конде
    Команда Цюрих
    Состав Основной
    Родной город Конакри
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 июля 2000 (22 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Цюрих 1:1 Серветт Швейцария. Суперлига, 23 тур
    78'
    25.02.2023 1' - 90' Цюрих 2:2 Янг Бойз Швейцария. Суперлига, 22 тур
    19.02.2023 1' - 90' Грассхоппер 1:2 Цюрих Швейцария. Суперлига, 21 тур
    12.02.2023 1' - 90' Цюрих 1:1 Винтертур Швейцария. Суперлига, 20 тур
    56'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Цюрих 9 0 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 1' -82' Арсенал (Лондон) 1:0 Цюрих (Цюрих)
    62'
    27.10.2022 1' -90' Цюрих (Цюрих) 2:1 Буде-Глимт (Буде)
    48'
    13.10.2022 1' -59' ПСВ (Эйндховен) 5:0 Цюрих (Цюрих)
    06.10.2022 Был в запасе Цюрих (Цюрих) 1:5 ПСВ (Эйндховен)
    15.09.2022 71' -90' Буде-Глимт (Буде) 2:1 Цюрих (Цюрих)
    08.09.2022 67' -90' Цюрих (Цюрих) 1:2 Арсенал (Лондон)
    25.08.2022 1' -46' Хартс (Эдинбург) 0:1 Цюрих (Цюрих)
    33'
    18.08.2022 74' -90' Цюрих (Цюрих) 2:1 Хартс (Эдинбург)
    11.08.2022 1' -46' Цюрих (Цюрих) 3:0 Линфилд (Белфаст)
    04.08.2022 1' -90' Линфилд (Белфаст) 0:2 Цюрих (Цюрих)
    64'
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