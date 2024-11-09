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Рамазан Абдурагимов - статистика

Завершил карьеру
10 января 1998 (28), Махачкала
#7 | Полузащитник
172 см
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Машук-КМВ
17
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Химик
2 : 2
09.11.2024
Машук-КМВ
81' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Машук-КМВ
1 : 1
02.11.2024
Торпедо Миасс
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Волга
3 : 0
26.10.2024
Машук-КМВ
1' - 60'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Машук-КМВ
3 : 1
20.10.2024
Родина-2
1' - 62'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Машук-КМВ
1 : 1
12.10.2024
Краснодар-2
53' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Иртыш
2 : 1
05.10.2024
Машук-КМВ
1' - 77'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Машук-КМВ
0 : 0
29.09.2024
Муром
1' - 71'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Металлург Л
0 : 1
21.09.2024
Машук-КМВ
1' - 63'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Машук-КМВ
2 : 1
14.09.2024
Химик
1' - 63'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
Торпедо Миасс
1 : 0
07.09.2024
Машук-КМВ
1' - 68'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 7 тур
Машук-КМВ
1 : 3
31.08.2024
Волга
1' - 65'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 6 тур
Родина-2
1 : 1
25.08.2024
Машук-КМВ
1' - 77'
29'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 5 тур
Краснодар-2
2 : 2
17.08.2024
Машук-КМВ
1' - 72'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 4 тур
Машук-КМВ
3 : 0
10.08.2024
Иртыш
1' - 79'
45'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
Муром
1 : 0
03.08.2024
Машук-КМВ
1' - 69'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
Машук-КМВ
2 : 1
27.07.2024
Металлург Л
1' - 69'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 1 тур
Динамо Бр
1 : 2
20.07.2024
Машук-КМВ
1' - 77'
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