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    Рамазан Абдурагимов - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Рамазан
    Фамилия Абдурагимов
    Команда Динамо Мх
    Состав Основной
    Родной город Махачкала
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 января 1998 (25 лет)
    Рост 172
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 63' Динамо Мх 0:0 Арсенал Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо Мх 1 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 1' -46' Динамо Мх (Махачкала) 0:0
    (5:3)п    		 Динамо Вл (Владивосток)
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