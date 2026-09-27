Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Андрей Савинов - статистика

Химик
14 мая 2002 (24), Кстово
#13 | Полузащитник
179 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Крылья Советов-2
0 : 1
27.09.2026
Химик
1' - 90'
63'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Химик
1 : 2
20.09.2026
Акрон-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Победа
0 : 1
13.09.2026
Химик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Химик
2 : 1
06.09.2026
КДВ
46' - 90'
90'
67'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Химик
22
7
5
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Крылья Советов-2
0 : 1
27.09.2026
Химик
1' - 90'
63'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Химик
1 : 2
20.09.2026
Акрон-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Победа
0 : 1
13.09.2026
Химик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Химик
2 : 1
06.09.2026
КДВ
46' - 90'
90'
67'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
КДВ
1 : 0
23.08.2026
Химик
1' - 90'
28'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 21 тур
Химик
2 : 1
16.08.2026
Оренбург-2
1' - 73'
8'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 19 тур
Химик
5 : 0
02.08.2026
Носта
1' - 73'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 18 тур
Динамо Брл
0 : 4
26.07.2026
Химик
1' - 90'
30'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Химик
2 : 0
12.07.2026
Акрон-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Химик
4 : 1
01.07.2026
Урал-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Челябинск-2
0 : 3
28.06.2026
Химик
1' - 64'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2
0 : 2
21.06.2026
Химик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 11 тур
Оренбург-2
1 : 2
07.06.2026
Химик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Химик
1 : 1
30.05.2026
Рубин-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Носта
0 : 1
24.05.2026
Химик
1' - 90'
1'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Химик
4 : 1
17.05.2026
Динамо Брл
1' - 90'
31, 36'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Акрон-2
1 : 5
10.05.2026
Химик
1' - 77'
12'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Химик
2 : 0
03.05.2026
Победа
1' - 90'
88'
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Урал-2
1 : 3
29.04.2026
Химик
1' - 85'
4'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Химик
4 : 0
26.04.2026
Челябинск-2
Был в запасе
54'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Химик
2 : 1
19.04.2026
Крылья Советов-2
1' - 90'
87'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Ижевск
1 : 2
12.04.2026
Химик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Химик
2 : 3
05.04.2026
КДВ
1' - 90'
10'
Главные новости
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
1
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
1
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
1
Названа причина завершения карьеры 38-летнего Дзюбы
Вчера, 22:56
«Пошли на беспрецедентный шаг»: в ЦСКА объяснили обмен Дивеева на Гонду
Вчера, 22:51
2
Сборная России лишилась нападающего
Вчера, 22:40
1
Реакция Эмери на завершение карьеры Дзюбы
Вчера, 22:30
2
Дословная расшифровка весеннего скандала в ЦСКА между Мойзесом и Челестини
Вчера, 21:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+