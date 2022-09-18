Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Андрей Савинов - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Андрей
    Фамилия Савинов
    Команда Шинник
    Состав Основной
    Родной город Кстово
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 мая 2002 (20 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Родина 2:1 Шинник Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 15 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Родина (Москва) 2:1 Шинник (Ярославль)
    27.11.2022 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Динамо Мх (Махачкала)
    13.11.2022 Был в запасе Шинник (Ярославль) 1:0 Акрон (Тольятти)
    06.11.2022 1' -46' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 3:1 Шинник (Ярославль)
    36'
    28.10.2022 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Арсенал (Тула)
    23.10.2022 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    16.10.2022 1' -90' Волгарь (Астрахань) 1:0 Шинник (Ярославль)
    09.10.2022 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:0 Велес (Москва)
    01.10.2022 Был в запасе Алания (Владикавказ) 3:1 Шинник (Ярославль)
    18.09.2022 1' -90' Волга (Ульяновск) 1:1 Шинник (Ярославль)
    11.09.2022 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Кубань (Краснодар)
    04.09.2022 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 1:0 Шинник (Ярославль)
    27.08.2022 1' -90' Шинник (Ярославль) 3:0 Уфа (Уфа)
    21.08.2022 Был в запасе Енисей (Красноярск) 2:1 Шинник (Ярославль)
    13.08.2022 67' -90' Шинник (Ярославль) 1:1 Родина (Москва)
    07.08.2022 1' -90' Динамо Мх (Махачкала) 2:1 Шинник (Ярославль)
    31.07.2022 Был в запасе Шинник (Ярославль) 1:1 Балтика (Калининград)
    24.07.2022 63' -90' Акрон (Тольятти) 2:3 Шинник (Ярославль)
    17.07.2022 1' -46' Шинник (Ярославль) 0:2 Краснодар-2 (Краснодар)
    • Читайте нас: 
    11