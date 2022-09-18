Андрей Савинов - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Савинов
|Команда
|Шинник
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кстово
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Савинов
|Команда
|Шинник
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кстово
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|15
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Родина (Москва)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|27.11.2022
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Динамо Мх (Махачкала)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Акрон (Тольятти)
|06.11.2022
|1' -46'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|36'
|28.10.2022
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Арсенал (Тула)
|23.10.2022
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|16.10.2022
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|09.10.2022
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|Велес (Москва)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|18.09.2022
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|11.09.2022
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Кубань (Краснодар)
|04.09.2022
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|27.08.2022
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|3:0
|Уфа (Уфа)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|13.08.2022
|67' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Родина (Москва)
|07.08.2022
|1' -90'
|Динамо Мх (Махачкала)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Балтика (Калининград)
|24.07.2022
|63' -90'
|Акрон (Тольятти)
|2:3
|Шинник (Ярославль)
|17.07.2022
|1' -46'
|Шинник (Ярославль)
|0:2
|Краснодар-2 (Краснодар)