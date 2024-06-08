Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Валерий Соломаха - статистика

Завершил карьеру
19 февраля 1999 (27), Усть-Илимск
#13 | Нападающий
185 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Родина-2
16
4
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Родина-2
1 : 3
08.06.2024
Челябинск
62' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Чайка
2 : 0
03.06.2024
Родина-2
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Родина-2
0 : 0
30.05.2024
Уфа
73' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Муром
1 : 0
26.05.2024
Родина-2
65' - 90'
72'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Родина-2
2 : 0
19.05.2024
Ротор
75' - 90'
76'
77'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Велес
2 : 1
15.05.2024
Родина-2
67' - 90'
88'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Родина-2
3 : 0
11.05.2024
Краснодар-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Уфа
3 : 1
05.05.2024
Родина-2
65' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Родина-2
5 : 1
28.04.2024
Металлург Л
1' - 46'
30'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Сибирь
1 : 1
24.04.2024
Родина-2
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Родина-2
1 : 1
20.04.2024
Чайка
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Родина-2
5 : 2
14.04.2024
Муром
59' - 90'
80'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Ротор
2 : 0
07.04.2024
Родина-2
75' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Родина-2
2 : 0
03.04.2024
Велес
65' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Краснодар-2
0 : 0
30.03.2024
Родина-2
1' - 55'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Металлург Л
1 : 1
18.03.2024
Родина-2
46' - 90'
80'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Родина-2
1 : 2
10.03.2024
Сибирь
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Челябинск
2 : 1
03.03.2024
Родина-2
72' - 90'
Главные новости
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
1
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
1
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
1
Названа причина завершения карьеры 38-летнего Дзюбы
Вчера, 22:56
«Пошли на беспрецедентный шаг»: в ЦСКА объяснили обмен Дивеева на Гонду
Вчера, 22:51
2
Сборная России лишилась нападающего
Вчера, 22:40
1
Реакция Эмери на завершение карьеры Дзюбы
Вчера, 22:30
2
Дословная расшифровка весеннего скандала в ЦСКА между Мойзесом и Челестини
Вчера, 21:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+