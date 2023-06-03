Статистика по турнирам

Россия. Вторая лига. Группа 2 2022/2023 Россия. Первая лига 2022/2023 Россия. Кубок 2021/2022 Россия. ФНЛ 2021/2022 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. ФНЛ 2020/2021 Россия. ФНЛ 2019/2020 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Россия. ФНЛ 2017/2018 Россия. ФНЛ 2016/2017 Россия. ФНЛ 2015/2016 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. ФНЛ 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Россия. ФНЛ 2012/2013 Россия. Молодежное первенство 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Первый дивизион 2010 Россия. Первый дивизион 2009 Россия. Первый дивизион 2008 Россия. Кубок 2007/2008