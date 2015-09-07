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    Николай Бояринцев - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Николай
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Бояринцев
    Команда Черноморец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 апреля 1988 (34 года)
    Рост 181
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 17 9 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 1' -46' Динамо (Ставрополь) 0:2 Черноморец (Новороссийск)
    35'
    01.11.2015 1' -65' Черноморец (Новороссийск) 4:0 МИТОС (Новочеркасск)
    2'
    25.10.2015 1' -77' Спартак-Нальчик (Нальчик) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    18.10.2015 1' -75' Черноморец (Новороссийск) 2:1 Алания (Владикавказ)
    24' 33'
    11.10.2015 1' -75' Черноморец (Новороссийск) 2:0 Машук-КМВ (Пятигорск)
    65'
    04.10.2015 1' -90' Терек-2 (Грозный) 1:1 Черноморец (Новороссийск)
    55'
    28.09.2015 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 Афипс (Афипский)
    90'
    21.09.2015 46' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 5:0 Черноморец (Новороссийск)
    13.09.2015 1' -57' Астрахань (Астрахань) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    07.09.2015 1' -65' Биолог-Новокубанск (Новокубанск) 0:1 Черноморец (Новороссийск)
    43'
    01.09.2015 1' -72' Черноморец (Новороссийск) 2:2 СКА (Ростов-на-Дону)
    24'
    25.08.2015 1' -90' Ангушт (Назрань) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    18.08.2015 65' -90' Черноморец (Новороссийск) 3:2 Динамо (Ставрополь)
    11.08.2015 72' -90' МИТОС (Новочеркасск) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    04.08.2015 46' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:2 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    61'
    28.07.2015 46' -90' Алания (Владикавказ) 0:3 Черноморец (Новороссийск)
    20.07.2015 46' -90' Дружба (Майкоп) 0:3 Черноморец (Новороссийск)
    52'
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