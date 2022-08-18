Матиас Тиссера - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Тиссера
|Команда
|Лудогорец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Тиссера
|Команда
|Лудогорец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|90' - 123'
|Андерлехт
|
3:1
(3:0)п
|Лудогорец
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|90'
|16.02.2023
|83' - 90'
|Лудогорец
|1:0
|Андерлехт
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лудогорец
|7
|3
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|71' -90'
|Рома (Рим)
|3:1
|Лудогорец (Разград)
|27.10.2022
|66' -90'
|Лудогорец (Разград)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|13.10.2022
|1' -66'
|Лудогорец (Разград)
|2:0
|ХИК (Хельсинки)
|06.10.2022
|1' -70'
|ХИК (Хельсинки)
|1:1
|Лудогорец (Разград)
|10'
|15.09.2022
|80' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:2
|Лудогорец (Разград)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Лудогорец (Разград)
|2:1
|Рома (Рим)
|25.08.2022
|1' -64'
|Жальгирис (Вильнюс)
|3:3
|Лудогорец (Разград)
|8' 57' 1'
|18.08.2022
|66' -90'
|Лудогорец (Разград)
|1:0
|Жальгирис (Вильнюс)