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Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Бт - Лудогорец
Динамо Бт - Лудогорец: обзор матча 17 июля 2024
Динамо Бт
17.07.2024, среда, 20:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Лудогорец
3'
В. Мамучашвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Бт - Лудогорец
90'
+3
Замена
О. Вердон
️️️️
Б. Текпетей
84'
Замена
Д. Дуарте
️️️️
Я. Пиотровски
83'
Желтая карточка
Я. Пиотровски
77'
Замена
К. Видаль
️️️️
Рик
68'
Желтая карточка
А. Витри
66'
Желтая карточка
Рик
49'
Желтая карточка
Б. Текпетей
Замена
Н. Мали
️️️️
Р. Читеишвили
46'
45'
+4
Желтая карточка
П. Наресси
ГОЛ! 1:0!
В. Мамучашвили
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бт
16
Рикарду Силва
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
31
Леван Харабадзе
ЛЗ
25
Вандерсон
ЛЗ
7
Владимер Мамучашвили
ПЗ
5
Алеф Сантос
ОП
29
Жеан Виктор
ЦП
7
Оноре Гомис
ПВ
7
Паата Гудушаури
ПВ
35
Реваз Читеишвили
ЦФ
11
Жален Блеса
ЦФ
Главный тренер
Андрей Демченко
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
17
Сон
ПЗ
6
Педро Наресси
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
37
Рик
ПВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Динамо Бт
23
Лука Харатишвили
ВР
4
Ахмед Сойлихи
ЦЗ
2
Николоз Мали
ПЗ
19
Уэрди Мара
ЦП
26
Бубакарр Тамбеду
ЦП
31
Реваз Инигия
ПВ
Лудогорец
39
Хендрик Бонманн
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
23
Дерой Дуарте
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
11
Кайо Видаль
ПВ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Силва
25
Вандерсон
23
Кобахидзе
31
Харабадзе
7
Мамучашвили
5
Сантос
29
Виктор
7
Гомис
7
Гудушаури
11
Блеса
35
Читеишвили
4-3-2-1
22
Падт
17
Сон
19
Сонко Сундберг
4
Алмейда
16
Витри
6
Наресси
18
Чочев
24
Пиотровски
37
Текпетей
37
Рик
12
Секо
35
Читеишвили
2
Мали
2
Мали
35
Читеишвили
37
Текпетей
24
Вердон
24
Вердон
37
Текпетей
24
Пиотровски
23
Дуарте
23
Дуарте
24
Пиотровски
37
Рик
11
Видаль
11
Видаль
37
Рик
Остались в запасе
Динамо Бт
Лудогорец
23
Лука Харатишвили
ВР
4
Ахмед Сойлихи
ЦЗ
19
Уэрди Мара
ЦП
26
Бубакарр Тамбеду
ЦП
31
Реваз Инигия
ПВ
Главный тренер
Андрей Демченко
39
Хендрик Бонманн
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Остались в запасе
23
Лука Харатишвили
ВР
4
Ахмед Сойлихи
ЦЗ
19
Уэрди Мара
ЦП
26
Бубакарр Тамбеду
ЦП
31
Реваз Инигия
ПВ
Остались в запасе
39
Хендрик Бонманн
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Андрей Демченко
Главный тренер
Анте Шимунджа
Статистика матча Динамо Бт - Лудогорец
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 34 тур
Иберия 1999
- : -
01.12.2026
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Динамо Бт
2 : 0
27.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Бт
2 : 1
21.11.2026
Рустави
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Спаэри
3 : 2
07.11.2026
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Бт
1 : 0
01.11.2026
Мешахте
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Динамо Бт
3 : 0
24.10.2026
Самгурали
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 10 тур
Левски
- : -
03.12.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Бель
Стадион:
Батуми Арена
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