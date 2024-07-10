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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лудогорец - Динамо Бт
Лудогорец - Динамо Бт: обзор матча 10 июля 2024
Лудогорец
10.07.2024, среда, 21:00
Лига чемпионов, 1 раунд
3 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Динамо Бт
13'
Б. Текпетей
24'
Рик
72'
А. Витри
62'
В. Мамучашвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лудогорец - Динамо Бт
90'
Замена
Р. Инигия
️️️️
О. Гомис
85'
Желтая карточка
П. Гудушаури
ГОЛ! 3:1!
А. Витри
72'
Замена
К. Видаль
️️️️
Б. Текпетей
68'
Замена
М. Тиссера
️️️️
Р. Секо
68'
Замена
Я. Пиотровски
️️️️
Т. Неделев
68'
62'
ГОЛ! 2:1!
В. Мамучашвили
Пас отдал
О. Гомис
Замена
Сон
️️️️
А. Недялков
46'
45'
+1
Желтая карточка
Л. Харабадзе
32'
Желтая карточка
А. Сантос
ГОЛ! 2:0!
Рик
Пас отдал
Р. Секо
24'
ГОЛ! 1:0!
Б. Текпетей
Пас отдал
Рик
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Педро Наресси
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
37
Рик
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Динамо Бт
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
31
Леван Харабадзе
ЛЗ
25
Вандерсон
ЛЗ
2
Николоз Мали
ПЗ
7
Владимер Мамучашвили
ПЗ
5
Алеф Сантос
ОП
29
Жеан Виктор
ЦП
7
Паата Гудушаури
ПВ
7
Оноре Гомис
ПВ
11
Жален Блеса
ЦФ
Главный тренер
Андрей Демченко
Лудогорец
39
Хендрик Бонманн
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
17
Сон
ПЗ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
23
Дерой Дуарте
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
11
Кайо Видаль
ПВ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Динамо Бт
23
Лука Харатишвили
ВР
4
Ахмед Сойлихи
ЦЗ
19
Уэрди Мара
ЦП
26
Бубакарр Тамбеду
ЦП
31
Реваз Инигия
ПВ
35
Реваз Читеишвили
ЦФ
4-3-2-1
22
Падт
3
Недялков
24
Вердон
4
Алмейда
16
Витри
6
Наресси
8
Неделев
18
Чочев
37
Текпетей
37
Рик
12
Секо
3-3-1-2-1
2
Мали
23
Кобахидзе
31
Харабадзе
7
Мамучашвили
5
Сантос
25
Вандерсон
29
Виктор
7
Гомис
7
Гудушаури
11
Блеса
3
Недялков
17
Сон
17
Сон
3
Недялков
8
Неделев
24
Пиотровски
24
Пиотровски
8
Неделев
37
Текпетей
11
Видаль
11
Видаль
37
Текпетей
12
Секо
17
Тиссера
17
Тиссера
12
Секо
7
Гомис
31
Инигия
31
Инигия
7
Гомис
Остались в запасе
Лудогорец
Динамо Бт
39
Хендрик Бонманн
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
23
Дерой Дуарте
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
Главный тренер
Анте Шимунджа
23
Лука Харатишвили
ВР
4
Ахмед Сойлихи
ЦЗ
19
Уэрди Мара
ЦП
26
Бубакарр Тамбеду
ЦП
35
Реваз Читеишвили
ЦФ
Главный тренер
Андрей Демченко
Остались в запасе
39
Хендрик Бонманн
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
23
Дерой Дуарте
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
Остались в запасе
23
Лука Харатишвили
ВР
4
Ахмед Сойлихи
ЦЗ
19
Уэрди Мара
ЦП
26
Бубакарр Тамбеду
ЦП
35
Реваз Читеишвили
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Главный тренер
Андрей Демченко
Статистика матча Лудогорец - Динамо Бт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 10 тур
Левски
- : -
03.12.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 34 тур
Иберия 1999
- : -
01.12.2026
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Динамо Бт
2 : 0
27.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Бт
2 : 1
21.11.2026
Рустави
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Спаэри
3 : 2
07.11.2026
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Бт
1 : 0
01.11.2026
Мешахте
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Динамо Бт
3 : 0
24.10.2026
Самгурали
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шредер
(Ганновер)
Стадион:
Арена Хувефарма
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