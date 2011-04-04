|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА-Хабаровск
|9
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.05.2011
|46' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|18.05.2011
|77' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|15.05.2011
|54' -90'
|Енисей (Красноярск)
|3:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|07.05.2011
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|04.05.2011
|67' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Химки (Химки)
|25.04.2011
|1' -77'
|Торпедо Вл (Владимир)
|3:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|18.04.2011
|1' -72'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|15.04.2011
|46' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:1
|50'
|07.04.2011
|71' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|04.04.2011
|Был в запасе
|Мордовия (Саранск)
|2:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)