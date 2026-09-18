Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 75 тыс

Тимур Мульдинов - статистика

Кызыл-Жар
19 сентября 1993 (33), Петропавловск
#7 | Нападающий
180 см
Казахстан
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Женис
3 : 1
12.09.2026
Кызыл-Жар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
05.09.2026
Атырау
1' - 46'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кызыл-Жар
14
2
1
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Женис
3 : 1
12.09.2026
Кызыл-Жар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
05.09.2026
Атырау
1' - 46'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Ордабасы
3 : 0
29.08.2026
Кызыл-Жар
68' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
16.08.2026
Астана
64' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Алтай
2 : 2
08.08.2026
Кызыл-Жар
71' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Кызыл-Жар
3 : 1
01.08.2026
Актобе
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Жетысу
1 : 2
25.07.2026
Кызыл-Жар
1' - 46'
11'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кызыл-Жар
3 : 2
28.05.2026
Жетысу
28' - 90'
47'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Актобе
0 : 0
23.05.2026
Кызыл-Жар
1' - 73'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кызыл-Жар
1 : 2
17.05.2026
Алтай
77' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Астана
2 : 1
09.05.2026
Кызыл-Жар
65' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
02.05.2026
Окжетпес
1' - 66'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Кызыл-Жар
1 : 2
25.04.2026
Ордабасы
1' - 64'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Атырау
0 : 1
19.04.2026
Кызыл-Жар
70' - 90'
90'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Кызыл-Жар
4 : 0
12.04.2026
Женис
1' - 71'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Кызыл-Жар
2 : 2
20.03.2026
Иртыш
46' - 90'
55'
Главные новости
Топ-клубы АПЛ просмотрят Батракова в матче против «Барселоны»
20:11
1
Аршавин определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
19:19
1
ВидеоСбежавший из сборной Роналду в депрессии прилетел в Мадрид
19:10
1
Агент игрока «Локомотива» ответил, действительно ли его клиент стал лудоманом
18:37
Мостовой объяснил, чем побег Роналду отличается от его случая в сборной России в 2004
18:17
4
Булыкин определил, на какой случай в сборной России похож побег Роналду
17:33
1
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
14
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
2
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
5
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+