|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон Смирнис
|9
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2022
|74' -90'
|Ионикос (Никея)
|4:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|16.02.2022
|1' -90'
|Аполлон Смирнис (Афины)
|0:3
|Панатинаикос (Афины)
|06.02.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|57'
|02.02.2022
|1' -90'
|Аполлон Смирнис (Афины)
|0:2
|ПАОК (Салоники)
|30.01.2022
|62' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|24.01.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|19.01.2022
|1' -46'
|Волос (Волос)
|1:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|12.01.2022
|1' -19'
|Аполлон Смирнис (Афины)
|0:3
|ОФИ (Ираклион)
|19'
|05.01.2022
|1' -90'
|Аполлон Смирнис (Афины)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|78'