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    Максим Омельянчук - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Максим
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Омельянчук
    Команда Энергетик-БГУ
    Состав Основной
    Родной город Киев
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 сентября 2003 (19 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Энергетик-БГУ 8 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 1:3 Динамо (Минск)
    06.11.2022 Был в запасе Гомель (Гомель) 1:2 Энергетик-БГУ (Минск)
    02.11.2022 1' -90' Динамо (Минск) 1:4 Энергетик-БГУ (Минск)
    29.10.2022 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 0:2 БАТЭ (Борисов)
    24.10.2022 77' -90' Днепр (Могилев) 0:2 Энергетик-БГУ (Минск)
    19.10.2022 88' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 3:1 Белшина (Бобруйск)
    14.10.2022 Был в запасе Славия-Мозырь (Мозырь) 0:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    02.10.2022 Был в запасе Минск (Минск) 0:0 Энергетик-БГУ (Минск)
    16.09.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 0:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    11.09.2022 76' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 2:1 Неман (Гродно)
    03.09.2022 1' -43' Ислочь (Минский район) 2:3 Энергетик-БГУ (Минск)
    27.08.2022 71' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 0:0 Динамо-Брест (Брест)
    83'
    20.08.2022 Был в запасе Слуцк (Слуцк) 1:2 Энергетик-БГУ (Минск)
    12.08.2022 Был в запасе Торпедо-БелАЗ (Жодино) 4:0 Энергетик-БГУ (Минск)
    09.07.2022 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 0:0 Гомель (Гомель)
    03.07.2022 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 1:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    17.06.2022 79' -90' Белшина (Бобруйск) 0:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    29.05.2022 85' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 5:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    08.05.2022 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 0:1 Шахтер (Солигорск)
    03.04.2022 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 3:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
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