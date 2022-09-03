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    Артем Макавчик - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Артем
    Фамилия Макавчик
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Минск
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 4 июля 2000 (22 года)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Энергетик-БГУ 24 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 1:3 Динамо (Минск)
    06.11.2022 1' -90' Гомель (Гомель) 1:2 Энергетик-БГУ (Минск)
    02.11.2022 1' -90' Динамо (Минск) 1:4 Энергетик-БГУ (Минск)
    29.10.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 0:2 БАТЭ (Борисов)
    19.10.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 3:1 Белшина (Бобруйск)
    76'
    14.10.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 0:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    02.10.2022 1' -90' Минск (Минск) 0:0 Энергетик-БГУ (Минск)
    16.09.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 0:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    11.09.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 2:1 Неман (Гродно)
    03.09.2022 1' -90' Ислочь (Минский район) 2:3 Энергетик-БГУ (Минск)
    90'
    27.08.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 0:0 Динамо-Брест (Брест)
    20.08.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 1:2 Энергетик-БГУ (Минск)
    12.08.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 4:0 Энергетик-БГУ (Минск)
    09.07.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 0:0 Гомель (Гомель)
    03.07.2022 1' -90' БАТЭ (Борисов) 1:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    29.05.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 5:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    14.05.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 2:0 Минск (Минск)
    08.05.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 0:1 Шахтер (Солигорск)
    02.05.2022 1' -90' Неман (Гродно) 1:4 Энергетик-БГУ (Минск)
    23.04.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 1:2 Ислочь (Минский район)
    17.04.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:2 Энергетик-БГУ (Минск)
    09.04.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 1:1 Слуцк (Слуцк)
    03.04.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 3:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    19.03.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 3:1 Витебск (Витебск)
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