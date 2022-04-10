Александр Булычев - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Булычев
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Родной город
|Витебск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 ноября 1999 (23 года)
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Булычев
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Родной город
|Витебск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 ноября 1999 (23 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-Брест
|11
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.07.2022
|72' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|03.07.2022
|59' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Динамо-Брест (Брест)
|26.06.2022
|83' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Динамо (Минск)
|28.05.2022
|1' -56'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|51'
|14.05.2022
|1' -86'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Белшина (Бобруйск)
|07.05.2022
|58' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|3:1
|Динамо-Брест (Брест)
|01.05.2022
|82' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:0
|Арсенал (Дзержинск)
|23.04.2022
|1' -61'
|Минск (Минск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|17.04.2022
|1' -56'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|10.04.2022
|73' -90'
|Неман (Гродно)
|2:1
|Динамо-Брест (Брест)
|19.03.2022
|1' -82'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)