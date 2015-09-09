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    Денис Урывков - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Денис
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Урывков
    Команда Челябинск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 марта 1985 (37 лет)
    Рост 183
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Челябинск 15 10 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2015 1' -79' Челябинск (Челябинск) 7:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    22' 64' 74'
    26.10.2015 1' -90' Челябинск (Челябинск) 1:2 Носта (Новотроицк)
    20.10.2015 1' -90' Челябинск (Челябинск) 2:0 Зенит-Ижевск (Ижевск)
    14.10.2015 1' -90' Челябинск (Челябинск) 3:0 Сызрань-2003 (Сызрань)
    08.10.2015 1' -90' Челябинск (Челябинск) 3:0 Волга (Ульяновск)
    20'
    03.10.2015 1' -90' Челябинск (Челябинск) 1:3 Пари НН (Нижний Новгород)
    27.09.2015 1' -90' Химик (Дзержинск) 2:3 Челябинск (Челябинск)
    31' 54'
    21.09.2015 1' -89' Челябинск (Челябинск) 1:1 Нефтехимик (Нижнекамск)
    15.09.2015 1' -82' Динамо (Киров) 0:3 Челябинск (Челябинск)
    50'
    09.09.2015 1' -90' Носта (Новотроицк) 0:1 Челябинск (Челябинск)
    03.09.2015 1' -90' Зенит-Ижевск (Ижевск) 2:1 Челябинск (Челябинск)
    23' 30'
    28.08.2015 55' -90' Сызрань-2003 (Сызрань) 2:0 Челябинск (Челябинск)
    16.08.2015 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 0:0 Челябинск (Челябинск)
    10.08.2015 1' -72' Челябинск (Челябинск) 2:0 Химик (Дзержинск)
    03.08.2015 1' -88' Нефтехимик (Нижнекамск) 1:2 Челябинск (Челябинск)
    38'
    28.07.2015 1' -88' Челябинск (Челябинск) 3:0 Динамо (Киров)
    38' 80'
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