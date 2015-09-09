Денис Урывков - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Денис
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Урывков
|Команда
|Челябинск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 марта 1985 (37 лет)
|Рост
|183
|Вес
|73
|Имя
|Денис
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Урывков
|Команда
|Челябинск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 марта 1985 (37 лет)
|Рост
|183
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челябинск
|15
|10
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|1' -79'
|Челябинск (Челябинск)
|7:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|22' 64' 74'
|26.10.2015
|1' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|1:2
|Носта (Новотроицк)
|20.10.2015
|1' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|2:0
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|14.10.2015
|1' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|3:0
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|08.10.2015
|1' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|3:0
|Волга (Ульяновск)
|20'
|03.10.2015
|1' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|1:3
|Пари НН (Нижний Новгород)
|27.09.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:3
|Челябинск (Челябинск)
|31' 54'
|21.09.2015
|1' -89'
|Челябинск (Челябинск)
|1:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|15.09.2015
|1' -82'
|Динамо (Киров)
|0:3
|Челябинск (Челябинск)
|50'
|09.09.2015
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:1
|Челябинск (Челябинск)
|03.09.2015
|1' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|2:1
|Челябинск (Челябинск)
|23' 30'
|28.08.2015
|55' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:0
|Челябинск (Челябинск)
|16.08.2015
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:0
|Челябинск (Челябинск)
|10.08.2015
|1' -72'
|Челябинск (Челябинск)
|2:0
|Химик (Дзержинск)
|03.08.2015
|1' -88'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:2
|Челябинск (Челябинск)
|38'
|28.07.2015
|1' -88'
|Челябинск (Челябинск)
|3:0
|Динамо (Киров)
|38' 80'