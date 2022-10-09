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    Абнер - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Абнер
    Фамилия Сантос
    Команда Бетис
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 мая 2000 (22 года)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 8,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 87' - 90' Бетис 0:0 Реал Испания. Примера, 24 тур
    24.02.2023 1' - 46' Эльче 2:3 Бетис Испания. Примера, 23 тур
    6'
    18.02.2023 1' - 46' Бетис 2:1 Вальядолид Испания. Примера, 22 тур
    12'
    11.02.2023 1' - 90' Альмерия 2:3 Бетис Испания. Примера, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико Паранаэнсе 24 1 2 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -70' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    02.11.2022 87' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:2 Гойас (Гояния)
    90'
    26.10.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:3 Палмейрас (Сан-Паулу)
    22.10.2022 1' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 4:2 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    64' 67' 45'
    17.10.2022 1' -65' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Коритиба (Коритиба)
    09.10.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    06.10.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Форталеза (Форталеза)
    11.09.2022 1' -46' Аваи (Флорианополис) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    22.08.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    14.08.2022 88' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 5:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    08.08.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:3 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    31.07.2022 1' -46' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    24.07.2022 1' -62' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    21.07.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 4:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    16.07.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 0:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    10.07.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    25.06.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 4:2 Брагантино (Сан-Паулу)
    16.06.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    85'
    09.06.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:3 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    30.05.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 0:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    23.05.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:1 Аваи (Флорианополис)
    90'
    15.05.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    08.05.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Сеара (Форталеза)
    49'
    30.04.2022 75' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    23.04.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    18.04.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    11.04.2022 1' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 4:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
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