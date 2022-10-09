Абнер - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Абнер
|Фамилия
|Сантос
|Команда
|Бетис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 мая 2000 (22 года)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 8,00
млн
|Имя
|Абнер
|Фамилия
|Сантос
|Команда
|Бетис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 мая 2000 (22 года)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|87' - 90'
|Бетис
|0:0
|Реал
|Испания. Примера, 24 тур
|24.02.2023
|1' - 46'
|Эльче
|2:3
|Бетис
|Испания. Примера, 23 тур
|6'
|18.02.2023
|1' - 46'
|Бетис
|2:1
|Вальядолид
|Испания. Примера, 22 тур
|12'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Альмерия
|2:3
|Бетис
|Испания. Примера, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Паранаэнсе
|24
|1
|2
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -70'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|02.11.2022
|87' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:2
|Гойас (Гояния)
|90'
|26.10.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:3
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|22.10.2022
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|4:2
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|64' 67' 45'
|17.10.2022
|1' -65'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Коритиба (Коритиба)
|09.10.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Форталеза (Форталеза)
|11.09.2022
|1' -46'
|Аваи (Флорианополис)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|22.08.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|14.08.2022
|88' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|5:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|08.08.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:3
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|31.07.2022
|1' -46'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|24.07.2022
|1' -62'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|21.07.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|16.07.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|10.07.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|25.06.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|4:2
|Брагантино (Сан-Паулу)
|16.06.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|85'
|09.06.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:3
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|30.05.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|23.05.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|90'
|15.05.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|08.05.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Сеара (Форталеза)
|49'
|30.04.2022
|75' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|23.04.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|18.04.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|11.04.2022
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|4:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)