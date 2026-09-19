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Абнер
Статистика
€ 10 млн
Абнер - статистика
Лион
27 мая 2000 (26)
#16 | Защитник
181 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
4 : 0
19.09.2026
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Париж
0 : 0
12.09.2026
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
3 : 1
04.09.2026
Осер
1' - 90'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Лион
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 4 раунд
Лион
1 : 2
26.08.2026
Фенербахче
1' - 86'
86'
Лига чемпионов, 4 раунд
Фенербахче
1 : 1
18.08.2026
Лион
1' - 90'
37'
Лига чемпионов, 3 раунд
Лион
3 : 0
11.08.2026
Спарта
1' - 85'
Лига чемпионов, 3 раунд
Спарта
2 : 1
04.08.2026
Лион
1' - 90'
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