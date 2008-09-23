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    Сергей Головко - статистика

    Нападающий
    Имя Сергей
    Отчество Николаевич
    Фамилия Головко
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 июля 1980 (42 года)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.09.2008 1' -90' Динамо (Москва) 2:0 СКА (Ростов-на-Дону)
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