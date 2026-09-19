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Швеция. Аллсвенскан
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Сириус
Зала Ванча
Статистика
€ 1 млн
Зала Ванча - статистика
Сириус
27 октября 2004 (21), Будапешт
#30 | Нападающий
175 см
Венгрия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Эргрюте
1 : 2
19.09.2026
Сириус
1' - 72'
62'
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Сириус
2 : 0
14.09.2026
Дегерфорс
1' - 58'
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Вестерос
0 : 1
05.09.2026
Сириус
1' - 76'
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2026/2027
Швеция. Аллсвенскан 2026
Бельгия. Про-Лига 2025/2026
Бельгия. Про-Лига 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ломмел
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Ломмел
4 : 0
23.08.2026
Вестерло
5' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Ломмел
0 : 1
16.08.2026
Шарлеруа
85' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Сент-Труйден
1 : 1
08.08.2026
Ломмел
56' - 90'
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