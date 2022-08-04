Рамзи Сафури - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Рамзи
|Фамилия
|Сафури
|Команда
|Хапоэль БШ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Яффа
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Рамзи
|Фамилия
|Сафури
|Команда
|Хапоэль БШ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Яффа
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль БШ
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|4:0
|Аустрия (Вена)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:2
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|15.09.2022
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|0:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|25.08.2022
|1' -122'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|2:1
(4:3)п
|Университатя (Крайова)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Университатя (Крайова)
|1:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|11.08.2022
|Был в запасе
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|3:1
|Лугано (Лугано)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Лугано (Лугано)
|0:2
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)