Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 900 тыс

Рамзи Сафури - статистика

Антальяспор
21 октября 1995 (30), Яффа
#8 | Полузащитник
184 см
Израиль
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Антальяспор
25
1
5
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
1' - 67'
63'
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
23' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Бешикташ
4 : 2
10.04.2026
Антальяспор
1' - 90'
44'
Турция. Суперлига, 28 тур
Антальяспор
3 : 0
05.04.2026
Эюпспор
1' - 90'
77'
45'
Турция. Суперлига, 27 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 0
18.03.2026
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Антальяспор
1 : 4
13.03.2026
Газиантеп
63' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Антальяспор
3 : 1
13.02.2026
Самсунспор
1' - 51'
6'
50'
Турция. Суперлига, 21 тур
Карагюмрюк
1 : 0
07.02.2026
Антальяспор
1' - 61'
60'
Турция. Суперлига, 20 тур
Антальяспор
1 : 1
30.01.2026
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Антальяспор
2 : 1
25.01.2026
Генчлербирлиги
1' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Касымпаша
0 : 0
18.01.2026
Антальяспор
59' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Коджаэлиспор
2 : 1
19.12.2025
Антальяспор
1' - 65'
32'
55'
Турция. Суперлига, 16 тур
Антальяспор
1 : 4
13.12.2025
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Аланьяспор
0 : 0
08.12.2025
Антальяспор
1' - 83'
Турция. Суперлига, 14 тур
Антальяспор
1 : 2
30.11.2025
Гезтепе
1' - 56'
40'
Турция. Суперлига, 11 тур
Эюпспор
0 : 1
03.11.2025
Антальяспор
1' - 79'
77'
Турция. Суперлига, 10 тур
Антальяспор
0 : 4
26.10.2025
Истанбул Башакшехир
75' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
3 : 2
19.10.2025
Антальяспор
1' - 46'
45'
Турция. Суперлига, 8 тур
Антальяспор
2 : 5
03.10.2025
Ризеспор
1' - 68'
Турция. Суперлига, 7 тур
Фенербахче
2 : 0
28.09.2025
Антальяспор
1' - 90'
41'
Турция. Суперлига, 6 тур
Антальяспор
1 : 1
20.09.2025
Кайсериспор
1' - 90'
52'
53'
Турция. Суперлига, 5 тур
Самсунспор
1 : 2
13.09.2025
Антальяспор
1' - 89'
Главные новости
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
12
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
3
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
5
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+