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МЛС 2026
Команды
Торонто
Джордже Михайлович
Статистика
€ 5,50 млн
Джордже Михайлович - статистика
Торонто
10 ноября 1998 (27)
#10 | Полузащитник
178 см
США
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 24 тур
Торонто
4 : 4
06.09.2026
Чикаго Файр
1' - 80'
27, 54'
79'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
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США. МЛС 2024
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Лига конференций 2022/2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торонто
10
2
4
1
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 24 тур
Торонто
4 : 4
06.09.2026
Чикаго Файр
1' - 80'
27, 54'
79'
США. МЛС, 23 тур
Торонто
1 : 1
30.08.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
59'
США. МЛС, 19 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
01.08.2026
Торонто
1' - 72'
45'
США. МЛС, 18 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
26.07.2026
Торонто
54' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
0 : 0
17.07.2026
Торонто
74' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Торонто
2 : 1
21.03.2026
Коламбус
46' - 90'
83'
США. МЛС, 4 тур
Торонто
1 : 1
14.03.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 87'
США. МЛС, 3 тур
Цинциннати
0 : 1
09.03.2026
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
01.03.2026
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Даллас
3 : 2
22.02.2026
Торонто
1' - 90'
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