Джордже Михайлович - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Джордже
|Фамилия
|Михайлович
|Команда
|Монреаль Импакт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Джордже
|Фамилия
|Михайлович
|Команда
|Монреаль Импакт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЗ Алкмаар
|6
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|1' -66'
|Витесс (Арнем)
|0:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|25.02.2023
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:1
|Камбур (Лиуварден)
|18.02.2023
|84' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|28.01.2023
|1' -60'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|5:5
|Утрехт (Утрехт)
|34'
|25.01.2023
|1' -83'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:4
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|57'
|22.01.2023
|34' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|3:1
|Фортуна (Ситтард)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Херенвен (Херенвен)
|0:2
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|07.01.2023
|1' -61'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:1
|Витесс (Арнем)