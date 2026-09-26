Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 50 тыс

Егор Шаповалов - статистика

Искра
9 января 2002 (24)
#8 | Нападающий
181 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Искра
3 : 1
26.09.2026
Звезда
72' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Торпедо Вл
0 : 1
20.09.2026
Искра
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Динамо Вг
2 : 3
06.09.2026
Искра
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Искра
15
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Искра
3 : 1
26.09.2026
Звезда
72' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Торпедо Вл
0 : 1
20.09.2026
Искра
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Динамо Вг
2 : 3
06.09.2026
Искра
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Искра
1 : 1
29.08.2026
Балтика-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Енисей-М
4 : 0
23.08.2026
Искра
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Искра
0 : 3
15.08.2026
Чертаново
71' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Космос
1 : 0
08.08.2026
Искра
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Искра
1 : 1
01.08.2026
Динамо СПб
84' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
2 : 1
26.07.2026
Искра
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
59' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Искра
1 : 1
13.06.2026
Луки-Энергия
1' - 75'
8'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Звезда
1 : 1
06.06.2026
Искра
1' - 71'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Искра
0 : 1
30.05.2026
Торпедо Вл
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Иркутск
2 : 1
24.05.2026
Искра
80' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Искра
2 : 1
16.05.2026
Динамо Вг
76' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Искра
2 : 0
02.05.2026
Енисей-М
73' - 90'
88'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Чертаново
3 : 0
26.04.2026
Искра
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Динамо СПб
3 : 0
11.04.2026
Искра
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Искра
1 : 2
04.04.2026
Череповец
1' - 90'
Главные новости
⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
1
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
2
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
4
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
2
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+