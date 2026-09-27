Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Никита Шулкин - статистика

Химик
2 июня 2002 (24)
#57 | Вратарь
187 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Крылья Советов-2
0 : 1
27.09.2026
Химик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Химик
1 : 2
20.09.2026
Акрон-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Победа
0 : 1
13.09.2026
Химик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Химик
2 : 1
06.09.2026
КДВ
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Химик
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Крылья Советов-2
0 : 1
27.09.2026
Химик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Химик
1 : 2
20.09.2026
Акрон-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Победа
0 : 1
13.09.2026
Химик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Химик
2 : 1
06.09.2026
КДВ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
КДВ
1 : 0
23.08.2026
Химик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 21 тур
Химик
2 : 1
16.08.2026
Оренбург-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 19 тур
Химик
5 : 0
02.08.2026
Носта
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 18 тур
Динамо Брл
0 : 4
26.07.2026
Химик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Химик
2 : 0
12.07.2026
Акрон-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Химик
4 : 1
01.07.2026
Урал-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Челябинск-2
0 : 3
28.06.2026
Химик
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2
0 : 2
21.06.2026
Химик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 11 тур
Оренбург-2
1 : 2
07.06.2026
Химик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Химик
1 : 1
30.05.2026
Рубин-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Носта
0 : 1
24.05.2026
Химик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Химик
4 : 1
17.05.2026
Динамо Брл
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Акрон-2
1 : 5
10.05.2026
Химик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Химик
2 : 0
03.05.2026
Победа
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Урал-2
1 : 3
29.04.2026
Химик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Химик
4 : 0
26.04.2026
Челябинск-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Химик
2 : 1
19.04.2026
Крылья Советов-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Ижевск
1 : 2
12.04.2026
Химик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Химик
2 : 3
05.04.2026
КДВ
Был в запасе
Главные новости
«Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
2
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
4
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
1
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+