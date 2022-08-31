Илья Быковский - статистика
#94 | Защитник
|Имя
|Илья
|Фамилия
|Быковский
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Люберцы
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Илья
|Фамилия
|Быковский
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Люберцы
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|14.02.2023
|Был в запасе
|Зенит
|1:1
|Урал
|Товарищеские матчи
|12.02.2023
|46' - 90'
|Локомотив
|2:1
|Урал
|Товарищеские матчи
|06.02.2023
|Был в запасе
|Урал
|1:1
|Зенит
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2022
|84' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:2
|Урал (Екатеринбург)
|22.11.2022
|Был в запасе
|Урал (Екатеринбург)
|0:0
(5:4)п
|ЦСКА (Москва)
|20.10.2022
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|2:3
|Урал (Екатеринбург)
|28.09.2022
|1' -73'
|Урал (Екатеринбург)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|65'
|14.09.2022
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|2:1
|Урал (Екатеринбург)
|31.08.2022
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|2:0
|Сочи (Сочи)