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    Илья Быковский - статистика

    #94 | Защитник
    Имя Илья
    Фамилия Быковский
    Команда Урал
    Состав Молодежный
    Родной город Люберцы
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 февраля 2001 (22 года)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    14.02.2023 Был в запасе Зенит 1:1 Урал Товарищеские матчи
    12.02.2023 46' - 90' Локомотив 2:1 Урал Товарищеские матчи
    06.02.2023 Был в запасе Урал 1:1 Зенит Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Урал 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.11.2022 84' -90' Торпедо (Москва) 1:2 Урал (Екатеринбург)
    22.11.2022 Был в запасе Урал (Екатеринбург) 0:0
    (5:4)п    		 ЦСКА (Москва)
    20.10.2022 Был в запасе Сочи (Сочи) 2:3 Урал (Екатеринбург)
    28.09.2022 1' -73' Урал (Екатеринбург) 1:0 Торпедо (Москва)
    65'
    14.09.2022 Был в запасе ЦСКА (Москва) 2:1 Урал (Екатеринбург)
    31.08.2022 1' -90' Урал (Екатеринбург) 2:0 Сочи (Сочи)
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