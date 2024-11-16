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Батраз Богиев - статистика

Завершил карьеру
17 мая 2003 (23)
#81 | Вратарь
195 см
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо Миасс
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Родина-2
1 : 1
16.11.2024
Торпедо Миасс
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
09.11.2024
Волга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Машук-КМВ
1 : 1
02.11.2024
Торпедо Миасс
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Иртыш
1 : 2
19.10.2024
Торпедо Миасс
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Торпедо Миасс
1 : 0
13.10.2024
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Металлург Л
1 : 2
05.10.2024
Торпедо Миасс
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
3 : 0
29.09.2024
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Химик
1 : 2
21.09.2024
Торпедо Миасс
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
Торпедо Миасс
1 : 0
07.09.2024
Машук-КМВ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 7 тур
Краснодар-2
0 : 1
31.08.2024
Торпедо Миасс
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 6 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
25.08.2024
Иртыш
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 5 тур
Муром
0 : 1
17.08.2024
Торпедо Миасс
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 4 тур
Торпедо Миасс
1 : 0
10.08.2024
Металлург Л
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
Динамо Бр
0 : 1
03.08.2024
Торпедо Миасс
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
Торпедо Миасс
1 : 4
27.07.2024
Химик
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 1 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
20.07.2024
Родина-2
1' - 90'
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