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Англия. Вторая лига
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Нортгемптон Таун
Джордан Торнили
Статистика
€ 275 тыс
Джордан Торнили - статистика
Нортгемптон Таун
24 ноября 1996 (29)
#15 | Защитник
181 см
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Команда
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Оксфорд
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0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1 раунд
Оксфорд
2 : 0
13.08.2024
Питерборо Юнайтед
1' - 90'
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