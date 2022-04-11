|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аваи
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.06.2022
|87' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Аваи (Флорианополис)
|17.06.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|3:2
|Форталеза (Форталеза)
|14.06.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Аваи (Флорианополис)
|09.06.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|05.06.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|02.05.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|0:0
|Аваи (Флорианополис)
|26.04.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|3:2
|Гойас (Гояния)
|17.04.2022
|1' -46'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|3:0
|Аваи (Флорианополис)
|11.04.2022
|1' -66'
|Аваи (Флорианополис)
|1:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)