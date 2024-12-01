Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александер-Рууд Тветер - статистика

Сандефьорд
Завершил карьеру
7 марта 1991 (35)
#9 | Нападающий
190 см
Норвегия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сандефьорд
28
4
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Сандефьорд
0 : 1
01.12.2024
Фредрикстад
65' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Лиллестрем
0 : 3
23.11.2024
Сандефьорд
76' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
1' - 77'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Викинг
3 : 2
02.11.2024
Сандефьорд
1' - 59'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
2 : 1
27.10.2024
КФУМ-Камератене
1' - 60'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Мольде
0 : 1
19.10.2024
Сандефьорд
1' - 76'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Кристиансунд
2 : 1
05.10.2024
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 1
29.09.2024
Русенборг
86' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Тромсе
3 : 0
22.09.2024
Сандефьорд
60' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Сандефьорд
2 : 2
15.09.2024
Бранн
74' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
ХамКам
1 : 1
01.09.2024
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Сандефьорд
1 : 0
25.08.2024
Кристиансунд
75' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Сандефьорд
2 : 2
09.08.2024
Стремсгодсет
1' - 46'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
04.08.2024
Сандефьорд
1' - 65'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Сандефьорд
1 : 3
28.07.2024
Хаугесунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Сандефьорд
2 : 1
13.07.2024
Буде-Глимт
1' - 90'
28'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Стремсгодсет
1 : 1
08.07.2024
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Сандефьорд
1 : 2
03.07.2024
Тромсе
1' - 90'
44'
44'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сандефьорд
1 : 2
27.06.2024
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
КФУМ-Камератене
3 : 3
02.06.2024
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Буде-Глимт
1 : 1
29.05.2024
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Хаугесунд
2 : 1
26.05.2024
Сандефьорд
1' - 90'
50'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Сандефьорд
0 : 3
20.05.2024
Викинг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Бранн
2 : 1
16.05.2024
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Сандефьорд
3 : 1
12.05.2024
Сарпсборг 08
1' - 90'
2, 60'
75'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Сандефьорд
3 : 1
05.05.2024
Мольде
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Фредрикстад
1 : 0
28.04.2024
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Сандефьорд
0 : 1
21.04.2024
Лиллестрем
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Одд
1 : 1
14.04.2024
Сандефьорд
1' - 82'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Русенборг
2 : 0
01.04.2024
Сандефьорд
1' - 90'
Главные новости
Сафонов оценил шансы России выиграть чемпионат мира или Евро
11:48
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
1
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
1
Названо чувство, которое испытал Роналду из-за решения тренера Португалии
11:18
1
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
2
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
2
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
10
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
6
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+