Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1 млн

Максим Кайнов - статистика

Урал
24 марта 2002 (24)
#13 | Полузащитник
191 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Спартак К
1 : 2
26.09.2026
Урал
1' - 90'
75'
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Нефтехимик
0 : 1
18.09.2026
Урал
1' - 73'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Сочи
0 : 1
05.09.2026
Нижний Новгород
90' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сочи
9
1
0
0
0
Урал
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Спартак К
1 : 2
26.09.2026
Урал
1' - 90'
75'
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Нефтехимик
0 : 1
18.09.2026
Урал
1' - 73'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Сочи
0 : 1
05.09.2026
Нижний Новгород
90' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Сочи
2 : 1
30.08.2026
Челябинск
90' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
КАМАЗ
2 : 3
24.08.2026
Сочи
88' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Нефтехимик
1 : 2
20.08.2026
Сочи
1' - 67'
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Сочи
1 : 0
16.08.2026
Волга
79' - 17'
50'
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Торпедо
1 : 2
08.08.2026
Сочи
64' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Ленинградец
2 : 1
01.08.2026
Сочи
80' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Сочи
5 : 0
26.07.2026
Арсенал
69' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Сочи
0 : 2
19.07.2026
Спартак К
81' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Шинник
2 : 2
12.07.2026
Сочи
Был в запасе
Главные новости
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
1
Канчельскис пройдет стажировку в клубе Серии A у экс-тренера «Спартака»»
09:57
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
1
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Орлов оценил международную славу «Зенита»
08:57
7
Тренер Португалии раскрыл, что он обещал Роналду
08:48
Товарищеский матч. Аргентина с игроком «Зенита» разгромила Боливию
08:19
2
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+