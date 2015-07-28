Анатолий Романович - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Анатолий
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Романович
|Команда
|Домодедово
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 сентября 1979 (43 года)
|Рост
|186
|Вес
|85
|Имя
|Анатолий
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Романович
|Команда
|Домодедово
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 сентября 1979 (43 года)
|Рост
|186
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Домодедово
|9
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.10.2015
|1' -32'
|Домодедово (Москва)
|1:3
|Сочи (Сочи)
|8' 32'
|05.10.2015
|75' -90'
|Химки (Химки)
|4:0
|Домодедово (Москва)
|01.10.2015
|Был в запасе
|Домодедово (Москва)
|0:3
|Текстильщик (Иваново)
|19.09.2015
|90' -90'
|Волга (Тверь)
|1:1
|Домодедово (Москва)
|08.09.2015
|90' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|2:1
|Домодедово (Москва)
|25.08.2015
|90' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|0:2
|Домодедово (Москва)
|18.08.2015
|Был в запасе
|Псков-747 (Псков)
|1:0
|Домодедово (Москва)
|12.08.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|1:1
|Строгино (Москва)
|90'
|04.08.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|2:2
|ЦРФСО (Смоленск)
|28.07.2015
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:3
|Домодедово (Москва)
|20.07.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|0:2
|Спартак К (Кострома)