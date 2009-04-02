|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки (мол)
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.07.2009
|1' -90'
|Химки (мол) (Химки)
|0:2
|Рубин (мол) (Казань)
|12.06.2009
|46' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|6:0
|Химки (мол) (Химки)
|55'
|22.05.2009
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:1
|Химки (мол) (Химки)
|10.05.2009
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:0
|Химки (мол) (Химки)
|02.05.2009
|57' -90'
|Химки (мол) (Химки)
|3:1
|Академия Кубань (Краснодар)
|24.04.2009
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Химки (мол) (Химки)
|18.04.2009
|1' -90'
|Химки (мол) (Химки)
|1:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|56'
|09.04.2009
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Химки (мол) (Химки)
|02.04.2009
|46' -90'
|Химки (мол) (Химки)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)