Джейсон Мбок - статистика
#35 | Нападающий
|Имя
|Джейсон
|Фамилия
|Мбок
|Команда
|Анжер
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Джейсон
|Фамилия
|Мбок
|Команда
|Анжер
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Анжер
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.02.2023
|87' -90'
|Анжер (Анжер)
|1:2
|Аяччо (Аяччо)
|29.01.2023
|70' -90'
|Брест (Брест)
|4:0
|Анжер (Анжер)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Анжер (Анжер)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|1:2
|Ланс (Ланс)