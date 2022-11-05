Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джейсон Мбок - статистика

    #35 | Нападающий
    Имя Джейсон
    Фамилия Мбок
    Команда Анжер
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 ноября 1999 (23 года)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжер 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.02.2023 87' -90' Анжер (Анжер) 1:2 Аяччо (Аяччо)
    29.01.2023 70' -90' Брест (Брест) 4:0 Анжер (Анжер)
    13.11.2022 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:0 Анжер (Анжер)
    05.11.2022 Был в запасе Анжер (Анжер) 1:2 Ланс (Ланс)
    • Читайте нас: 
    11