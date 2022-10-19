Этьен Аменидо - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Этьен
|Фамилия
|Аменидо
|Команда
|Санкт-Паули
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 марта 1998 (25 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Этьен
|Фамилия
|Аменидо
|Команда
|Санкт-Паули
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 марта 1998 (25 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Санкт-Паули
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|1' -123'
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:1
|Санкт-Паули (Гамбург)