Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 450 тыс

Этьен Аменидо - статистика

Пройссен
1 марта 1998 (28)
#30 | Нападающий
180 см
Того
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пройссен
20
6
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Шальке-04
4 : 1
19.04.2026
Пройссен
1' - 81'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Пройссен
0 : 0
11.04.2026
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Хольштайн
0 : 0
05.04.2026
Пройссен
1' - 87'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Пройссен
1 : 3
22.03.2026
Магдебург
1' - 90'
80'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Динамо Дрезден
6 : 0
15.03.2026
Пройссен
60' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Пройссен
1 : 2
08.03.2026
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Айнтрахт
1 : 2
01.03.2026
Пройссен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Пройссен
2 : 3
22.02.2026
Кайзерслаутерн
56' - 90'
72'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Фортуна
0 : 0
13.02.2026
Пройссен
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Пройссен
1 : 1
06.02.2026
Бохум
1' - 85'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Нюрнберг
1 : 1
30.01.2026
Пройссен
1' - 73'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Падерборн
2 : 1
25.01.2026
Пройссен
1' - 68'
2'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Пройссен
0 : 2
17.01.2026
Карлсруэ
1' - 72'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Пройссен
1 : 1
21.12.2025
Эльверсберг
87' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Дармштадт
1 : 0
14.12.2025
Пройссен
79' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Пройссен
2 : 2
05.12.2025
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Арминия
1 : 2
30.11.2025
Пройссен
86' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Герта
2 : 1
04.10.2025
Пройссен
46' - 90'
84'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Пройссен
3 : 1
28.09.2025
Айнтрахт
46' - 90'
47'
89'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Кайзерслаутерн
4 : 1
19.09.2025
Пройссен
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Бохум
1 : 2
30.08.2025
Пройссен
1' - 63'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Пройссен
1 : 1
08.08.2025
Падерборн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Карлсруэ
3 : 2
02.08.2025
Пройссен
1' - 90'
32'
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
1
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
4
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
2
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
7
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+