|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки (мол)
|9
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.11.2009
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|5:0
|Химки (мол) (Химки)
|06.11.2009
|1' -90'
|Химки (мол) (Химки)
|0:0
|Томь (мол) (Томск)
|23.10.2009
|1' -37'
|Химки (мол) (Химки)
|1:5
|Спартак М (мол) (Москва)
|16.10.2009
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:1
|Химки (мол) (Химки)
|49'
|02.10.2009
|1' -90'
|Химки (мол) (Химки)
|2:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|17.09.2009
|46' -90'
|Химки (мол) (Химки)
|1:3
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|11.09.2009
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:2
|Химки (мол) (Химки)
|29.08.2009
|1' -90'
|Химки (мол) (Химки)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|21.08.2009
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|5:0
|Химки (мол) (Химки)