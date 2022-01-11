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    Махмуд Алаа - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Махмуд
    Фамилия Алаа
    Команда Замалек
    Состав Основной
    Родной город Александрия
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 января 1991 (32 года)
    Рост 189
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Египет 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.02.2022 Был в запасе Сенегал 0:0
    (4:2)п    		 Египет
    03.02.2022 Был в запасе Камерун 0:0
    (1:3)п    		 Египет
    30.01.2022 91' -124' Египет 2:1 Марокко
    26.01.2022 Был в запасе Кот-д'Ивуар 0:0
    (4:5)п    		 Египет
    19.01.2022 Был в запасе Египет 1:0 Судан
    11.01.2022 Был в запасе Нигерия 1:0 Египет
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