Махмуд Алаа - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Махмуд
|Фамилия
|Алаа
|Команда
|Замалек
|Состав
|Основной
|Родной город
|Александрия
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 января 1991 (32 года)
|Рост
|189
|Имя
|Махмуд
|Фамилия
|Алаа
|Команда
|Замалек
|Состав
|Основной
|Родной город
|Александрия
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 января 1991 (32 года)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Египет
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.02.2022
|Был в запасе
|Сенегал
|0:0
(4:2)п
|Египет
|03.02.2022
|Был в запасе
|Камерун
|0:0
(1:3)п
|Египет
|30.01.2022
|91' -124'
|Египет
|2:1
|Марокко
|26.01.2022
|Был в запасе
|Кот-д'Ивуар
|0:0
(4:5)п
|Египет
|19.01.2022
|Был в запасе
|Египет
|1:0
|Судан
|11.01.2022
|Был в запасе
|Нигерия
|1:0
|Египет