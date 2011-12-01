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    Сергей Шубин

    #2 | Защитник
    Имя Сергей
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Шубин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 февраля 1988 (35 лет)
    Рост 179
    Вес 73
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