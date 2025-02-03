Введите ваш ник на сайте
Главная
Португалия. Примейра
Команды
Каза Пиа
Ияд Мохамед
Трансферы
€ 400 тыс
Ияд Мохамед - трансферы
Каза Пиа
5 марта 2001 (24), Дюнкерк
#24 | Полузащитник
191 см
Коморские острова
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
03.02.25 / 30.06.27
По
Каза Пиа
100 тыс €
08.07.23 / 03.02.25
Кан
По
?
02.01.23 / 30.06.23
Кан
Ле Ман
Аренда
01.07.22 / 08.07.23
Осер
Кан
Свободный агент
Главные новости
Фото
Рейтинг клубов России по стоимости состава
12:48
Экс-игрок «Зенита» – о трансфере Дивеева из ЦСКА: «Делают все, чтобы обескровить соперника»
12:31
4
Испанский журналист – о назначении Карседо: «Нужно быть гадалкой, чтобы понимать «Спартак»
12:19
Фото
Рейтинг самых дорогих составов клубов от Transfermarkt
11:58
Расформированный клуб РПЛ будет возрожден
11:34
6
Сделка по обмену Гонду на Дивеева оказалась под угрозой срыва
10:57
6
Назван лидер РПЛ по созданным голевым моментам
10:45
7
Определен лучший вратарь в истории чемпионата России
10:38
4
Стала известна позиция «Спартака» по трансферу Ливая
10:16
6
Российский игрок МЛС: «Ждал, пока Месси массаж сделает, чтобы просто сфоткаться»
08:50
Все новости
